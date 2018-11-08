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Шкафы рухнули на пятерых школьниц в Новосибирске, СКР завел дело

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Шкафы рухнули на пятерых школьниц в Новосибирске, СКР завел дело

Москва, 8 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения шкафов на пятерых школьниц во время урока технологии в Новосибирске. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате инцидента пострадали пять учениц пятого класса новосибирской школы №82. На них упали навесные шкафы с вытяжками. У одной из девочек медики зафиксировали компрессионный перелом позвоночника, остальные получили ссадины и ушибы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Как передает корреспондент ФАН, следователи допрашивают педагогов и работников мебельной фабрики, которые собирали и крепили шкафы к стене.

Шкафы рухнули на пятерых школьниц в Новосибирске, СКР завел дело

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Автор: Екатерина Кухарева
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