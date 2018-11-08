Шкафы рухнули на пятерых школьниц в Новосибирске, СКР завел дело

Москва, 8 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения шкафов на пятерых школьниц во время урока технологии в Новосибирске. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате инцидента пострадали пять учениц пятого класса новосибирской школы №82. На них упали навесные шкафы с вытяжками. У одной из девочек медики зафиксировали компрессионный перелом позвоночника, остальные получили ссадины и ушибы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Как передает корреспондент ФАН, следователи допрашивают педагогов и работников мебельной фабрики, которые собирали и крепили шкафы к стене.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьников в результате падения на них шкафов https://t.co/u62mjcQYYO — Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 ноября 2018 г.

Ранее стало известно о другом инциденте в учебном заведении. Третьеклассник из подмосковного Протвино спас тонущую в бассейне малышку. Федеральное агентство новостей встретилось с семьей маленького героя, совершившего большой подвиг.