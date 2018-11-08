«Трусишка, зайка серенький»: Симоньян высмеяла «ябедничавшего» на RT Порошенко

Москва, 8 ноября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла жалобы президента Украины Петра Порошенко в адрес Russia Today. В своем telegram-канале Симоньян рассказала, как украинский президент «ябедничал» на издание во время одной из конференции.

По словам главного редактора RT, Порошенко заявил, что телеканал «привел» в американские дома антиамериканизм, а «евроскепсис — в европейский дом». Симоньян ответила на эти заявления ироничным вопросом.

«Кто в твой дом алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы», — написала главред RT.

Маргарита Симоньян также напомнила, как вызывала Петра Порошенко на «дуэль» в виде диктанта по русскому языку, пишет «Свободная Пресса». Причиной для вызова стали обвинения президента Украины в адрес главного редактора RT в плохом знании русского языка.

«Он, как настоящий мужчина, мне не ответил. Но вот затаился и ябедничает по случаю и без. Трусишка, зайка серенький», — написала Симоньян.

Отметим, телеканал Russia Today зачастую подвергается нападкам за рубежом. Например, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что выступающие в эфире RT британские депутаты рискуют стать «орудием пропаганды российского государства». Кроме того, Лондон инициировал десять расследований против телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что Москва готова зеркально отреагировать на действия Лондона в отношении российских СМИ.