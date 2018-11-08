Еврокомиссия прогнозирует снижение экономической активности в США к 2020 году

Брюссель, 8 ноября. Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста для США на 2018 год. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии.

По данным Еврокомиссии (ЕК) в 2018 году рост ВВП США составит 2,9%. Весной Европейская комиссия прогнозировала рост ВВП США на уровне 2,3%. При этом показатели экономического роста США на 2019-2020 годы заметно снижены.

«Экономический рост в США в 2018 году составит 2,9%, в 2019 году — 2,6%, в 2020 году — 1,9%», — говорится в документе.

Кроме того, в осеннем прогнозе Еврокомиссии отмечается, что экономический рост США после 2020 года подвержен «значительным рискам снижения», которые связаны с резким ужесточением условий финансовой активности и неблагоприятными тенденциями в торговой политике. В прогнозе также отмечается, что всплеск экономической активности США в 2018 году обусловлен действиями Вашингтона по стимулированию экономики государства.