Киев, 8 ноября. В одной из школ Киева прошли уроки воинской доблести, на которых восхваляли украинских добровольцев, входивших в нацистскую дивизию СС «Галиция». Бывший депутат Рады Алексей Журавко подчеркнул, что Европа будет молить Россию спасти человечество от «украинской чумы».

Директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook разместил пост, в котором рассказал об уроках «воинской доблести» в киевской гимназии №315. Лекцию о нацистском формировании детям прочитал представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое восхваляет служивших в нацистских подразделениях украинцев.

«Образцом доблести стало нацистское формирование — дивизия СС «Галиция»… Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — написал он.

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, комментируя этот случай, поинтересовался, осознают ли европейские страны, что и кого они поддерживают на Украине. Он напомнил, что на сегодняшний день зафиксированы случаи побоев, «подрезов людей», в которых участвовали жители Украины. По его мнению, Европа играет со спичками и не замечает, что именно поддерживает на Украине.

Украинский политик предупредил Европу, что она открывает ящик Пандоры, который, как только раскроется, вызовет ужас.

«От этой коричневой чумы XXI века вы будете сами страдать. И придет тот час, когда будете умолять Россию спасти человечество от этой напасти. Только вот уже до этого момента будет много жертв», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Журавко призвал европейцев остановиться и задуматься, пока не поздно, кому они помогают. Он потребовал от Европы прекратить поддержку нацистов на Украине.