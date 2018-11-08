Следствие о домогательствах в полиции Челябинска началось спустя пять лет после инцидента

Челябинск, 8 ноября. В Челябинске спустя пять лет началась служебная проверка по делу о домогательствах в полиции. Пострадавшая — бывший сотрудник полиции Любовь Герасимова.

Женщина рассказала журналистам, что за пять лет работы в органах она регулярно подвергалась приставаниям начальника. По ее словам, сначала мужчина делал ей различные намеки, а когда понял, что ничего не сможет добиться, то решил перевести мать-одиночку с тремя детьми на неудобный график работы.

В беседе с журналистами KP.RU Любовь Герасимова рассказала, что в прошлом году, устав терпеть, она написала рапорт об увольнении из полиции.

«У меня есть все обращения, написанные за пять лет. Есть полученные отписки. Когда весной 2017 года меня вынудили уволиться», — рассказала бывшая сотрудница полиции.

После увольнения женщина целый год простояла в службе занятости, однако так и не смогла найти работу.

В среду в челябинской полиции начали служебную проверку по факту жалоб бывшей сотрудницы. Женщину вызывали в полицейский Главк, где она четыре часа давала показания. Герасимова рассказала, что ждет от служебной проверки возможность восстановиться на прежнем месте работы.

Ранее девушка-дознаватель из Уфы заявила в правоохранительные органы об изнасиловании на рабочем месте. Она рассказала, что ночью, 30 октября, ее коллеги устроили застолье в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Они пригласили ее принять участие в торжестве. От выпитого алкоголя дознаватель потеряла сознание, чем, по ее словам, воспользовались другие участники застолья.