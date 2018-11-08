Россия — важный энергетический партнёр для Германии: сырьевая конференция в Потсдаме. ФАН-ТВ

В работе конференции принимают участие премьер-министры ряда федеральных земель Германии, председатель правления VNG AG Ульф Хайтмюллер, директор компании «ROGESA Roheisengesellschaft Saar» Ханс-Йоахим Вельш, многие другие политики и бизнесмены. Российскую сторону, в частности, представляют посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, помощник руководителя администрации Президента Кирилл Молодцов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, технический директор Nord Streem 2 AG Сергей Сердюков.

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил развитие отношений двух стран на протяжении всех 11 лет проведения сырьевой конференции. Он отметил, что само наличие этой конференции говорит о желании России и Германии устанавливать долгосрочное сотрудничество.

«Совершенно понятно, что, несмотря на очень сложную политическую конфигурацию, у России и Германии очень глубокое сырьевое партнёрство. Это касается не только энергетических связей, не только связей в области газа и нефти, но и редких металлов, развития электромобилей и возможностей сохранения энергии. Очевидно, что немецкие партнёры, об этом говорила канцлер Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Путиным, заинтересованы в строительстве «Северного потока-2». Отказ Германии от угля предполагает очень многое в изменении структуры экспорта из России. Отказ Германии от атомных электростанций и победа «зелёных» в этом вопросе также предполагает качественное увеличение поставок газа из России. Вопрос доверия в экономике — это важнейший вопрос. И понятно, что для этого нужна атмосфера между гражданскими обществами. С другой стороны, важен хотя бы определённый минимум политических отношений. 80 % немцев считают, что отношения с Россией являются приоритетом немецкой политики, несмотря на то, что все СМИ, их подавляющее большинство, заточены на абсолютно русофобскую атмосферу в Германии. Россия — важный партнёр для Германии в Европе, — поясняет специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В канун столетия со дня окончания Первой Мировой войны эксперт также коснулся предстоящей встречи в Париже между лидерами США, России, Франции и Германии.

«Прозвучала очень важная мысль о том, что без роли Советского Союза никогда бы Германия не смогла объединиться. Об этом сегодня в Германии говорят крайне редко. Очень важно, что это прозвучало здесь, на сырьевой конференции, в выступлении Матьёсы Плакс, — уточняет специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

К настоящему времени ведётся разработка дорожной карты академических и научных партнерств на следующие десять лет. Таким образом, закладывается программа долгосрочных отношений между Россией и Германией, в первую очередь, в научной сфере. В рамках этой программы в Берлине в начале 2019 года откроется проект «Русские сезоны», являющийся одним из векторов дорожной карты.