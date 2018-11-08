Не просто посадят — будут до смерти мучить: российский суд приговорил снайпера ДНР к выдаче на расправу Украине

Всего неделю назад президент России Владимир Путин сообщил о новой концепции миграционной политики на 2019—2025 годы. Выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, российский лидер провозгласил курс на упрощение процедуры получения российского гражданства для мечтающих переехать в Россию.

Действительно, перемены назрели. Получение разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство и уж тем более гражданства сейчас усложнено настолько, что создается впечатление: над людьми, и без того оказавшимися в нелегкой жизненной ситуации, чиновники специально издеваются. То ли ждут, когда им предложат материальное вознаграждение, то ли сознательно саботируют указы и решения главы государства.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало историю ополченца ДНР Владимира Александрова, два года мучительно получавшего ВНЖ.

Защитники Новороссии, гражданские активисты «Антимайдана» и Русской весны в Донбассе — наверное, самые уязвимые среди тех, кто надеется остаться в России. Ведь у них нет пути назад: для украинской власти они — преступники, на родине их ждет встреча с местным «правосудием», всей его безобразной и страшной изнанкой.

Тем не менее, российские суды, несмотря на заявления руководства РФ, продолжают принимать решения о выдворении ополченцев на Украину. Как правило, этот процесс удается остановить — все, кто интересуется темой, наверняка помнят недавнюю историю спасения Руслана Бабажанова, позывной «Лочин». Ему, как участнику боевых действий в Донбассе, грозила выдача в родной Узбекистан по запросу Интерпола — и длительный тюремный срок.

Но, к сожалению, известны и несколько страшных примеров экстрадиции людей на Украину. Как минимум в двух случаях это закончилось их гибелью…

Ополченцы в спецприемнике

В ту самую минуту, когда вы читаете эту статью, в специальном приемнике для содержания лиц административно арестованных (Нижний Новгород, ул. Памирская, дом 11) находятся два ополченца: Максим Шадров, позывной «Одесса», и уроженец Горловки Михаил Мухин.

Оба они принимали участие в боевых действиях в Донбассе в самое тяжелое время — начиная с 2014 года. Максим был тяжело ранен. Оба совершили один и тот же «непростительный» поступок: нарушили режим пребывания в России, вовремя не зарегистрировавшись. И теперь за это им грозит выдача на расправу на Украину.

Максим Шадров, по его же собственным словам, готов свести счеты с жизнью. Дело в том, что на войне он был снайпером. Воевал в составе различных подразделений, в том числе батальона «Русь». На Украине его ждет мучительная смерть — снайперов, попавших в руки противоположной стороны, никогда не убивают быстро и не судят обычным судом. Уже сейчас укропатриоты в социальных сетях живописуют, как они будут отрезать ему пальцы, предвкушая встречу с «сепаром».

По мнению руководителя находящегося в Петербурге Музея воинской доблести Донбасса, общественного деятеля Германа Владимирова, история Шадрова достаточно простая и понятная, излишне политизированная в СМИ и блогосфере. В основе ее лежит случай недопонимания в семье молодого человека и бытовая ссора с отцом, к которому он приехал, собираясь попросить его зарегистрировать. В итоге отец, полковник в отставке, выхватил ружье, после чего вызвал полицию и обвинил сына в попытке захвата заложников. Притом что у Максима и прибывшей с ним матери никакого оружия не было.

Специфика ситуации еще и в том, что Шадров родился на территории России — в городе Свободный Амурской области. Сохранилось свидетельство о рождении, в котором есть и место рождения, и пометка, что он — русский. Оттуда родом его мама. А отец — из Нижегородской области, из Лукояново. У Максима в Нижегородской области уже поданы документы на вид на жительство.

Пьяный пристав

Похоже, ссора с размахивавшим ружьем отцом оказалась лишь поводом для задержания Максима в Лукоянове — в связи с произошедшим у него никто не требовал никаких объяснений. А вот нарушение миграционного законодательства стало, в глазах нижегородских правоохранителей, куда более серьезным прегрешением, по сравнению с якобы имевшим место «захватом заложников», на который и выехали сотрудники полиции.

ФАН связалось с ополченцем и расспросило его о произошедшем.

«Они сразу вызвали начальницу ФМС Нестерову, хотя это был понедельник — нерабочий у нее день. Она пробила, что у меня просрочена регистрация, и меня сразу повезли на суд. У меня не сняли показаний по факту происшествия. ФМСница только расспросила, почему я нахожусь здесь без регистрации. Я объяснил, что просто не успел…» — рассказал Шадров.

На суд его везли четыре сотрудника полиции, которые сами были удивлены, что им вчетвером приходится конвоировать нарушителя «миграционки». По словам собеседника ФАН, суд состоялся в 20.30. Пристав, прибывший на заседание, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Он был просто в хлам пьяный», — негодует Максим.

Шадрова поразило грубое отношение к нему в суде.

«А я после работы!» — ответил, по словам ополченца, пристав, когда подсудимый возмутился его состоянием.

В ходе заседания судья объявил, что отец Максима якобы его боится и просит депортировать не имеющего регистрации сына. То, что ополченцев нельзя депортировать на Украину, похоже, в России знают все, кроме… судей, периодически приговаривающих защитников Новороссии к выдаче на расправу украинским властям. Кара за нарушение миграционного законодательства несопоставимая.

Где же правосудие?

Максим Шадров, не отрицая того, что регистрацию он просрочил, подробно рассказал судье, что воевал в 2014 года, имеет ранения и, как «боевик», «террорист», «сепаратист», «способный при задержании оказать вооруженное сопротивление», находится на курируемом СБУ украинском сайте «Миротворец». Рассказал Максим и о том, что на войне он был снайпером.

«Вы знаете, как со снайперами поступают? Меня не просто посадят, меня будут до смерти мучить, пока я не умру!» — пересказал Максим свой разговор с судьей.

Но и после всего озвученного, когда судья спросил у участников заседания о ходатайствах, сотрудница ФМС (Главного управления по вопросам миграции МВД России) Нестерова встала и заявила, что ходатайствует о выдворении ополченца из-за нарушения закона.

Аргументы бойца относительно того, что на Украину ему просто нельзя, что завтра он найдет, где зарегистрироваться, и штраф в две тысячи рублей, также присужденный ему, безусловно заплатит, никакого действия не возымели.

«Ничего не знаю! Ты нарушил законодательство!» — сказала ему Нестерова.

Посовещавшись, суд постановил, что вину свою Шадров не признал, а поскольку денег выехать самостоятельно, как это допускает закон, у него нет, его будут принудительно депортировать на Украину. Поразительно, что суд также постановил, что жизни Максима там ничего не угрожает.

На него надели наручники и отвезли в Нижний Новгород. В дороге у него начали опухать руки, но пьяные приставы не обращали на это внимания.

«Как будто издевались! Нечеловеческое отношение — даже к животным так не относятся», — вспоминает ополченец.

Везли его два часа.

«Я сижу уже 14 дней. Я подал апелляцию», — говорил он.

По словам Максима, в приемнике ему объяснили, что его в любом случае отправят на Украину, потому что в Донецк и Луганск самолеты не летают. Согласно имеющейся практике, приставы сажают выдворяемого на рейс и так отправляют.

«Мне сказали — раз ты прописан в Одессе, значит ты туда и поедешь!» — сообщил Максим.

Немного обнадеживает то, что в спецприемник пообщаться с Максимом приходили сотрудники ФСБ. Расспрашивали, чем он намерен заниматься в России. Он ответил, что работать. Впрочем, в ходе беседы ему, что называется, никто ничего не обещал. Но ситуация хотя бы затронула другой уровень силовой системы РФ.

«Разве это нормально?»

«Как будто какой-то заказ на меня, на других ополченцев, — делится своими предположениями Шадров. — А я лучше повешусь, чем меня на Украину повезут! Я им говорю — вы что творите?! Меня ж там ждут, в фейсбуках радуются! Это что, нормально, что ли, что суд не увидел никаких угроз?!»

У Максима на руках — бумаги о том, что он боец, что у него был позывной «Одесса», что он был ранен и лечился в военном госпитале на территории Российской Федерации.

«У меня пуля пробила малый и большой седалищные нервы. Я еще даже не полностью восстановился, у меня боли! — рассказывает Шадров Но это никого не волнует! Неужели нельзя было как-то по-людски?! Я что, убийца какой или насильник?!»

Шадров рассказывает, что условия в спецприемнике ужасные.

«Здесь клопы, чего только тут нету!» — говорит он.

Максим добавляет, что находящийся в этом же учреждении ополченец Михаил Мухин, также просрочивший регистрацию, не спит ночами, думая о том, что его повезут на Украину.

«Как же можно так взять и все перечеркнуть?! Уже в душе возникает сомнение — а на той ли стороне я воевал?! Нету поддержки на этой стороне. Как же так — меня возьмут и сдадут?!» — пересказывает Максим слова второго ополченца.

Максим Шадров — настоящий воин. И он держится даже в этой абсурдной и подлой ситуации.

«Мы не такие высоты брали! Мы такое видели… Самое страшное — видели погибших товарищей, погибших ни за что детей. А это — мы переживем. Мы прорвемся! Выше нас — только звезды! Особенно когда есть неравнодушные люди, которые просто не смогут нас оставить!» — сказал под конец нелегкого разговора боец.

Поддержка казаков и депутатов Госдумы

По мнению Германа Владимирова, эта история могла бы завершиться простым примирением сторон: Максима и его отца, — если бы отец не потребовал выдворения, написав, что сын — гражданин Украины, незаконно воевавший в Донбассе.

Владимиров отмечает, что за Шадрова уже поручился командир «Волчьей сотни» со Ставрополья — человек очень уважаемый в казачьей среде. Это является подтверждением того, что Максим — достойный боец, которому необходимо помочь.

«Видно, что человек хороший, просто он попал в запутанную, сложную ситуацию. На него даже не было никакого запроса с Украины, не было международного розыска. Была только написанная отцом бумага…» — уточняет руководитель Музея воинской доблести Донбасса.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов в интервью ФАН заявил о том, что прилагает максимум усилий для спасения Шадрова и других ополченцев, оказавшихся в аналогичной ситуации. Кроме того, им прилагаются большие усилия для решения проблемы на системном, законодательном уровне.

«Я занимаюсь делом Максима, приговоренного к выдворению на верную расправу из-за отсутствия необходимых документов. Как депутат, буду прилагать все необходимые усилия!» — заверил Шаргунов корреспондента ФАН.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за судьбой героя Русского мира. В мире есть справедливость, и мы уверены, что Максим Шадров вскоре обретет свободу и возможность жить в родной России. В дальнейшем мы намерены коснуться судьбы находящегося в том же учреждении ополченца Михаила Мухина.