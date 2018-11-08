«Идет ва-банк»: блогер назвал цели Порошенко в религиозной войне на Украине

Киев, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко имеет очень низкий рейтинг перед предстоящими весной 2019 года выборами, поэтому глава государства решил «идти ва-банк» и развязать религиозную войну. Об этом заявил блогер Александр Горный.

За срок президентства Порошенко не смог урегулировать ситуацию в Донбассе. Заявив о том, что УПЦ МП на Украине «делать нечего», президент Украины развязал войну куда более масштабную – гражданскую.

«Ужесточение антироссийской риторики — это логичное продолжение маразма правления Порошенко, который активно развязывает православную войну ради второго срока., Война Порошенко с попами открывает ящик Пандоры», — приводит слова блогера Infox.ru.

Накануне Порошенко назвал Украинскую православную церковь элементом российской политической системы и потребовал от ее представителей вернуться «домой, в Россию». В РПЦ слова Порошенко назвали «несоответствующими главе светского государства». Кроме того, в Московском патриархате отметили, что глава Украины не разбирается в предмете разговора. По словам секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука, РПЦ появилась именно в Киеве более тысячи лет назад, поэтому слова Порошенко не соответствуют здравому смыслу.

Напомним, Константинопольский патриархат принял решение предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Синод РПЦ назвал решение неканоническим и заявил о разрыве общения с Константинополем. Кроме того, признать украинских раскольников отказался и ватиканский Святой престол.