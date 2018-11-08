«Будет иск о клевете»: адвокат Цеповяза отрицает «красивую жизнь» подзащитного в тюрьме

Благовещенск, 8 ноября. Защита отбывающего срок по делу о массовом убийстве в столице Кущевская Вячеслава Цеповяза намерена подать иск о клевете после появления фотографий о «красивой жизни» заключенного в тюрьме, заявил адвокат Эльбрус Муртазов.

Муртазов отрицает, что фотографии, на которых осужденный Цеповяз ест красную икру, крабов и шашлык в тюрьме, являются достоверными, пишет Infox.

«Будет иск о клевете, — приводит его слова РИА Новости. — Мы считаем эти фотографии полностью монтажными, фейковыми».

Он отметил, что он и его подзащитный не знали, от кого исходит эта информация, однако бывшая жена заключенного в интервью накануне призналась, что эти фотографии были у нее.

«Теперь знаем, от кого это все исходит, — объявил представитель защиты, — будем готовиться к разбирательству».

Он добавил, что Краснодарский краевой суд признал недействительным брачный договор, согласно которому все имущество семьи уходит к супруге.

«Нами планируется подавать иск на раздел имущества, — заметил Муртазов. — Фото были специально сделаны перед процессом».

После публикации скандальных фотографий амурская прокуратура заявила о намерении добиться возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, в которой отбывает срок Цеповяз, передает «Аргументы и факты». Сам осужденный попал после этого в в штрафной изолятор (ШИЗО), передает «Ридус».