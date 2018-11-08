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 «У вас и других средств хватает»: эксперт объяснил, зачем США отговаривают Россию от выпуска «Авангарда»

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Эксперт объяснил, почему США хотят отговорить Россию от использования «Авангарда»

Москва, 8 ноября. Американские военные эксперты заявили, что России не нужно ставить на вооружение системы «Авангард», поскольку действующие ракеты «могут уничтожить Америку». Военный эксперт Алексей Леонков считает, что такая позиция связана с тем, что США не могут сделать подобное вооружение.

По мнению эксперта, американские военные ничем не могут ответить России на появление гиперзвукового комплекса «Авангард».

«Америка не может сейчас создать, даже, как говорится, в краткосрочной перспективе. Работы по аналогу «Авангарда» в Америке велись. Называлось это проект Falcon-HTV2», — рассказал эксперт в беседе с «Царьградом».

Леонков считает, что у США не получается «разморозить» программу строительства Falcon-HTV2, поэтому они не нашли ничего лучше, чем пытаться отговорить Россию.

«Ничего умнее они не нашли, как сказать: не надо вам этот «Авангард», у вас как бы и других средств хватает», — считает Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что российская система «Авангард» с успехом преодолеет действующие системы ПРО. По его мнению, американские специалисты в ближайшее время не смогут освоить технологию управляемого гиперзвука, которая используется в комплексе «Авангард».

Напомним, что гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство до конца 2019 года. Комплекс включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что в мире нет аналогов подобного вооружения.

Автор: Алексей Громов
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