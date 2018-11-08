Времени осталось мало: эксперт рассказал, зачем США проводили запуск ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило агентство Associated Press.

Как стало известно, баллистическая ракета была запущена с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). По информации командования глобального удара ВВС, ракета стартовала без боевых блоков. Таким образом испытывалась надежность узлов и агрегатов самой МБР, а также точность ее систем наведения.

В итоге ракета успешно поразила учебную цель, которая располагалась на плавучей платформе в Тихом океане. Других подробностей командование глобального удара ВВС США не приводит. По словам военного аналитика, полковника в отставке Виктора Литовкина, США специально проводят испытания своих межконтинентальных баллистических ракет, чтобы выяснить их пригодность к боевым пускам.

«Это происходит так же, как и в России, когда мы испытываем свои «Тополя», «Ярсы» и т. д. Все подобные пуски регламентированы договором СНВ-III (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН). Так как это стратегические ракеты, летающие на дальность свыше 5000 км, связывать их с выходом США из ДРСМД не стоит. Они стоят на боевом дежурстве с конца 70-х годов, вскоре их нужно будет менять. Поэтому сейчас американцы время от времени совершают пуски Minuteman для проверки их боеготовности», — пояснил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, у Соединенных Штатов Америки возникли проблемы со стратегическими ядерными силами, так как Minuteman III — это единственные межконтинентальные ракеты наземного базирования.

«Сейчас США готовятся к тому, что вскоре им предстоит избавиться от них, и времени осталось мало. Вашингтон уже выделил более триллиона долларов на эти цели, это было еще при [бывшем президенте США Бараке] Обаме. Но, как вы понимаете, это непростая работа: сначала инженерам необходимо провести научно-исследовательские работы, потом конструкторские, далее несколько испытаний и только потом новые ракеты смогут заменить Minuteman. Так что где-то на 2025-30 годы запланирована замена стратегического ракетно-ядерного потенциала США. Хотя пока у них есть подводные лодки с UGM-133A Trident II (D5), беспокоиться за их «благосостояние» не приходится», — заключил Литовкин.

Напомним, в июле испытания МБР Minuteman III завершились неудачей. Сотрудники ВВС США тогда сообщили, что во время полета ракеты были выявлены серьезные аномалии и поэтому объект получил сигнал о самоуничтожении. По данным Пентагона, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).