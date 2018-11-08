Ученые назвали диету, на которой можно похудеть и не набрать вес снова

Москва, 8 ноября. Ученые из Университета Ровира и Виргили в Испании пришли к выводу, что средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела, а также позволяет удержать ее.

Как пишет MedicalXpress, такая диета также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом и плохим метаболизмом. Специалисты привлекли к своей научной работе 600 добровольцев в возрасте от 55 до 75 лет. Все они страдали от ожирения, метаболического синдрома и имели лишний вес. Эксперты пришли к выводу, что средиземноморская диета в 33,7% случаев через год приводила к снижению не менее 5% от исходной массы тела.

Кроме того, она улучшала усвоение глюкозы. Ученые также заметили, что результаты и вес оставались стабильны долгое время.

Напомним, средиземноморская диета основана на употреблении большого количества свежих овощей, фруктов, орехов, бобовых культур, хлеба из муки грубого помола, семян, макарон на основе зерновых культур. Также рекомендуется есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение морепродуктам, рыбе.