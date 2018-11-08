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Парламент Молдавии призвал Додона подписать ограничение трансляции телеканалов из РФ

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Парламент Молдавии призвал Додона подписать ограничение трансляции телеканалов из РФ

Кишинев, 8 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон обязан подписать повторно утвержденный депутатами новый кодекс о телевидении и радиовещании, который предусматривает ограничение трансляции российских телеканалов. Об этом заявил председатель парламента государства Андриан Канду.

Президент ранее вернул документ на пересмотр в парламент, объяснив свое решение тем, что кодекс нарушает плюрализм в СМИ и посягает на свободу слова. В четверг депутаты его утвердили.

«Принятый повторно парламентом кодекс будет направлен президенту, который по закону должен его подписать», — цитирует ТАСС Канду.

При этом он выразил надежду на то, что в таком случае правящему большинству не придется вновь прибегать к процедуре временного отстранения от должности главы государства, чтобы подпись под документом поставил спикер или премьер.

Парламент Молдавии призвал Додона подписать ограничение трансляции телеканалов из РФ

Стоит отметить, что правящая коалиция проевропейских партий еще в июле приняла проект нового кодекса в окончательном чтении. В прошлом году парламент Молдавии принял законопроект о борьбе с «иностранной пропагандой», который запрещает трансляцию всех политических программ, снятых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Среди таких стран оказалась и Россия.

Президент республики отказался подписывать законопроект. Против нормативного акта также выступили власти автономного образования Гагаузия. Тогда законопроект с разрешения Конституционного суда утвердил спикер парламента Канду. Додон попытался оспорить данное решение, но суд не принял его доводов.

Примечательно, что, согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают против подобных ограничений. С критикой законопроекта также выступили представители ЕС и ОБСЕ.

Автор: Екатерина Кухарева
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