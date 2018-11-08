Парламент Молдавии призвал Додона подписать ограничение трансляции телеканалов из РФ

Кишинев, 8 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон обязан подписать повторно утвержденный депутатами новый кодекс о телевидении и радиовещании, который предусматривает ограничение трансляции российских телеканалов. Об этом заявил председатель парламента государства Андриан Канду.

Президент ранее вернул документ на пересмотр в парламент, объяснив свое решение тем, что кодекс нарушает плюрализм в СМИ и посягает на свободу слова. В четверг депутаты его утвердили.

«Принятый повторно парламентом кодекс будет направлен президенту, который по закону должен его подписать», — цитирует ТАСС Канду.

При этом он выразил надежду на то, что в таком случае правящему большинству не придется вновь прибегать к процедуре временного отстранения от должности главы государства, чтобы подпись под документом поставил спикер или премьер.

Стоит отметить, что правящая коалиция проевропейских партий еще в июле приняла проект нового кодекса в окончательном чтении. В прошлом году парламент Молдавии принял законопроект о борьбе с «иностранной пропагандой», который запрещает трансляцию всех политических программ, снятых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Среди таких стран оказалась и Россия.

Президент республики отказался подписывать законопроект. Против нормативного акта также выступили власти автономного образования Гагаузия. Тогда законопроект с разрешения Конституционного суда утвердил спикер парламента Канду. Додон попытался оспорить данное решение, но суд не принял его доводов.

Примечательно, что, согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают против подобных ограничений. С критикой законопроекта также выступили представители ЕС и ОБСЕ.