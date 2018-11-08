Сирия продолжает находить схроны ИГИЛ: репортаж ФАН из Дейр-эз-Зора

Сирийские правоохранительные органы в сотрудничестве с подразделениями правительственных войск, действующих в провинции Дейр эз-Зор, продолжают обнаруживать схроны террористов «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ). Очередную находку снял специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

После разгрома ИГИЛ и освобождения от него территории на западном берегу Евфрата, сирийские военные и полиция начали выявлять и ликвидировать оставленные террористами самодельные взрывные устройства, боеприпасы и все, что может стать угрозой для гражданских лиц, возвращающихся в свои дома.

Прочесывая местность к югу от города Дейр-эз-Зор, подразделениям правительственных войск и полицейским удалось обнаружить крупный схрон боеприпасов «Исламского государства», где были спрятаны 450 цинков с натовскими патронами калибра 7,62 для пулеметов.

Напомним, территория провинции Дейр-эз-Зор к западу от Евфрата перешла под контроль официального Дамаска в конце прошлого года, благодаря успешным действиям сирийских правительственных войск при поддержке Воздушно-космических сил России. В настоящее время правительство Башара Асада делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить мирную жизнь на уже освобожденных территориях.

Одновременно с этим, на восточном берегу Евфрата, который возглавляемая США коалиция считает своей зоной ответственности, террористы продолжают сохранять свое присутствие. «Исламское государство» в настоящее время контролирует несколько населенных пунктов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, включая участок сирийско-иракской границы в районе Багуз-Тахтани. Кроме этого «спящие ячейки» ИГИЛ активно действуют и уже на «освобожденных» курдами территориях Восточной Сирии. Как считают многие эксперты, цель Соединенных Штатов в этом районе — не борьба с террористами, а сохранение причин для нахождения на территории чужого государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.