«Все это мышиная возня»: Макаревич отреагировал на предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которому 10 ноября исполняется 55 лет, накануне юбилея подвергся резкой критике за «непатриотичное» поведение во время гастролей на Украине. Напомним, ранее Ефремов в шутку предлагал «помириться» с Украиной, «отдав» ей Крымский мост в виде компенсации.
Дошло до того, что общественник и блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил наказать Ефремова, лишив его звания «Заслуженный артист РФ». По мнению общественника, это позволит создать механизм отзыва почетных званий у тех деятелей искусства, которые это звание позорят.
Как отреагировал сам Михаил Ефремов на эту идею, читайте в материале Федерального агентства новостей. В статье упоминается кейс народного артиста России, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который в свое время также подвергся жестким нападкам из-за своей позиции по Украине и Крыму.
Федеральное агентство новостей попыталось выяснить у Макаревича, как он относится к новому витку резкой критики за неосторожные высказывания на тему российско-украинских отношений, жертвой которой на этот раз стал Ефремов. Лидер «Машины времени» ответил, что эта тема ему уже смертельно надоела.
«Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал артист по телефону. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [ругательство] депутатов, ну хватит!»
На всякий случай уточняем: инициатор идеи лишать «проштрафившихся» артистов почетных званий — не депутат. Он общественник и член экспертного совета при Госдуме.
Напомним, Республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, на котором за это решение проголосовало 96,77% граждан, проживающих в Крыму, и 95,6% жителей Севастополя. Явка составила 83,1% и 89,5% соответственно.
Как неоднократно подчеркивали в Москве, Республика Крым и город федерального значения Севастополь — это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопрос их принадлежности закрыт раз и навсегда. В то же время ООН и другие международные организации, а также Украина и большинство стран отказываются признать законность воссоединения Крыма с Россией, что привело к введению экономических санкций против РФ, которые Москва считает незаконными.
Публичные призывы «отдать Крым» являются в России уголовно наказуемым деянием — соответствующий закон был принят Госдумой еще летом 2014 года. Ответственность за публичные призывы к сепаратизму могут повлечь наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.