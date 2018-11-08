Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Украины над Черным морем

Киев, 8 ноября. Законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства) был принят в первом чтении на заседании Верховной рады. Он предполагает расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль. Цель законопроекта — противодействие контрабандному трафику в акватории Черного моря.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие закона положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечения экономического суверенитета Украины, предупредит случаи нарушения государственной границы, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль).

Документ будет проходить второе чтение.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета безопасности и обороны страны о наращивании сил на юго-востоке, а также в Черном и Азовском морях.