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Шойгу предложил министру обороны Казахстана обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

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Шойгу предложил министру обороны Казахстана обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 8 ноября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу предложил казахстанскому коллеге Нурлану Ермекбаеву обсудить на встрече в Астане в четверг ситуацию на Ближнем Востоке и Казахстане.

Шойгу отметил, что подобные встречи крайне важны, когда мир живет в энергичное и напряженное время.

«Следует достаточно регулярно и довольно подробно обсуждать те риски и угрозы, которые окружают сегодня наши страны​​​. Это, естественно, в первую очередь, все, что происходит на Ближнем Востоке, на границе — имеется в виду Афганистан», — добавил российский министр.

По словам главы оборонного ведомства, союзнические отношения Москвы и Астаны подразумевают создание «более прочной, надежной системы планирования». Шойгу предложил Ермекбаеву обсудить подготовленный среднесрочный план военного сотрудничества. Российский министр выразил также надежду, что план военного сотрудничества будет утвержден в четверг «с поправками или без таковых».  

Автор: Дарья Смолина
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