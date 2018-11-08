Киев увеличил квоту украиноязычных песен в радиоэфире

Киев, 8 ноября. На Украине вступил в силу третий этап введения квот на украиноязычные песни и программы в радиоэфире. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

По его словам, с 8 ноября минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций будет составлять 35% в сутки. Кроме того, с сегодняшнего дня доля передач на украинском языке должна составлять не менее 60%. Сюда также входят новости, аналитика и развлекательные передачи. Вице-премьер напомнил, что данные изменения предусмотрены законом Украины «О телевидении и радиовещании», который был принят Верховной радой в 2016 году.

«Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио - минимум 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке», — написал Кириленко в своем микроблоге Twitter.

Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 ноября 2018 г.

Стоит отметить, что с 13 октября на украинском телевидении в полной мере начали действовать языковые квоты, которые обязывают общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, в сентябре 2018 года 37,2% украинцев поддерживали введение квот на радио и телевидении, 40,2% выступили против, 21,7% не смогли дать ответ.