Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

Брюссель, 8 ноября. Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики РФ в период с 2018 по 2020 годы. Об этом говорится в опубликованном осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

«Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019 — 1,6%, в 2020 — 1,8%», — говорится в документе.

Стоит отметить, что в весеннем прогнозе эксперты пообещали российской экономике 1,5% роста в текущем году, 1,6% — в 2019 и 1,7% — в 2020 году.

В осеннем экономическом прогнозе специалисты отметили, что экономическое восстановление развивалось постепенно на фоне жесткой монетарной и налоговой политики государства. По мнению экспертов, ситуация продолжит наступательное развитие, поскольку были запущены налоговые и структурные реформы.

В начале ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономика России находится на подъеме. По словам российского лидера, за девять месяцев этого года — с января по сентябрь — рост промышленного производства в стране составил 3%, в обрабатывающей отрасли — 3,3%. Кроме того, объем выпуска сельхозпродукции за последние пять лет возрос более чем на 20%.