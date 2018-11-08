В РФ поставили диагноз военному США, предложившему готовиться к операциям с применением ядерного оружия

Аналитики Соединенных Штатов Америки рассматривают концепцию ограниченной ядерной войны, в МИД РФ сочли этот прецедент крайне опасным, а подобную политику — безответственной.

«Мы считаем подобную политику безответственной, крайне опасной. Мы твердо убеждены, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана», — заявила официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала колонку бывшего заместителя министра обороны США Элбриджа Колдби для издания Foreign Affairs, в которой он предложил готовиться к ведению «ограниченных операций с применением ядерных вооружений».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец жестко раскритиковал Колдби за опрометчивое высказывание. По мнению собеседника агентства, душевно здоровый человек не стал бы писать подобного рода статьи. Кроме того, он подчеркнул, что таким людям, как экс-замминистра обороны США, не место в рядах вооруженных сил.

«Такое заявление мог сделать только глубоко психически больной и ненормальный человек, которого надо немедленно запрятать в психушку и больше его оттуда не выпускать. Будь он действующим военным, то его нужно было мгновенно уволить из Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, эти слова — его личное мнение, а не позиция Пентагона», — поставил диагноз американскому военному Виктор Баранец.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — сказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер также подчеркивал, что отечественная сторона никогда не будет тем, кто развяжет конфликт. Россия считает себя вправе применить ядерное оружие лишь в случае нападения с его применением или если на страну нападут так, что само ее существование окажется под угрозой.