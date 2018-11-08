«Порошенко не нищий, он просто экономный»: в Госдуме сравнили президента Украины с героем «Свадьбы в Малиновке»

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита Европейской народной партии в Финляндии скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Киеву макрофинансовой помощи, сообщает пресс-служба администрации главы Украины.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил Федеральному агентству новостей, что на самом деле ситуация на Украине не настолько катастрофическая, просто «Порошенко не хочет и не любит тратить свои деньги».

«Он [действует] по принципу «Свадьбы в Малиновке» (советской кинокомедии. — Прим. ФАН): мое, мое и твое — тоже мое, — привел красноречивый пример член фракции «Единая Россия». — Поэтому они даже военные склады, те, которые горят и взрываются, хотят охранять на деньги НАТО».

По словам Затулина, украинские власти «горазды, если можно где-то чего-то отщипнуть, вытащить и вытянуть, и история это только подтверждает».

«Вдобавок ко всему [подобный характер властей] усиливается сегодняшними кислыми обстоятельствами с экономикой Украины, — подчеркнул он. — Поэтому не надо думать, что Порошенко такой нищий. Он просто экономный. За чужой счет. У них экономика состоит из многих частных экономик. Насчет своей собственной экономики он да, обеспокоен, а насчет же экономики в целом…»

Поэтому украинцы могут и газ покупать по завышенным ценам, и американский уголь, если посол США того требует, считает парламентарий.

Затулин также не уверен в том, что Украина сможет когда-нибудь отдать Западу все долги.

«Насчет этого я очень сильно сомневаюсь, — признался он. — Вы же знаете, что произошло с нашими деньгами... Найдут возможность объяснить, почему отдавать нельзя. Потому что они демократы».

Напомним, что в сентябре Украина и Европейский союз подписали договор о предоставлении макрофинансовой помощи Украине на 1 миллиард евро. Первый транш в сумме 500 миллионов должен поступить текущей осенью, а второй, на аналогичную сумму, — весной 2019 года.