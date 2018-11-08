Власти Литвы собираются ввести купоны на продукты

Вильнюс, 8 ноября. В Литве могут ввести систему купонов на продукты питания первой необходимости. Такую возможность в настоящее время рассматривает правительство страны, сообщил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

В интервью радиостанции Ziniu radijas он пояснил, что такая мера должна помочь малому и среднему бизнесу.

«Система введения талонов на продукты первой необходимости является альтернативой возможности возврата налога на добавленную стоимость жителей», — сказал Сквернялис.

Он уточнил, что в настоящее время власти решают, по отношению к кому применять систему купонов: вводить ее повсеместно или только в отношении определенных социальных групп. Проект инициативы разрабатывается литовским Минсельхозом, позже он будет передан на рассмотрение кабинета министров.