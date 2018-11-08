Путин прибыл в Астану на саммит ОДКБ

Астана, 8 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана — Астану. Там российский лидер примет участие в саммите ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

Планируется, что по его итогам будут подписаны около 20 совместных документов​​​. При этом главы государств рассмотрят кандидатуры на пост генсека ОДКБ.

9 ноября Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев в Петропавловске посетят межрегиональный форум двух стран.