Украина не может быть соперником для РФ: в Госдуме отреагировали на усиление Киевом ВМФ из-за «российской агрессии»
Украина и члены Евросоюза пересмотрели подходы по защите границ «из-за военной агрессии России». Об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, выступая на форуме Черноморского пограничного сотрудничества.
По мнению Цигикала, «имеет место реальная опасность, которая сложилась из-за ситуации с Крымом, поэтому Украина наращивает силы береговой обороны, усиливает ВМФ».
Под проблемой Крымского полуострова Цигикал подразумевает воссоединение территории с Россией, однако почему-то на Украине упорно продолжают игнорировать тот факт, что возвращение Крыма произошло законно.
«Из-за военной агрессии России Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы по обороне своих границ, в том числе на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою морскую охрану», — цитирует УНИАН заявление главы украинской погранслужбы.
Прежде всего Киев намерен создать отдельную структуру для «защиты национальных интересов в сфере безопасности госграницы».
«Сегодня в Одессе уже создан орган управления морской охраны, продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей и реки Дунай», — высказался глава регионального управления морской охраны пограничного ведомства Олег Костур.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что не может быть никакой речи о военной конфронтации между Москвой и Киевом, Украина специально обливает грязью Россию, чтобы выслужиться перед западными коллегами.
«Мне жалко и очень грустно, что такие должности занимают современные попы Гапоны в военной форме. Украина не является членом ни НАТО, ни Евросоюза — так что непонятно, как Киев вместе с европейцами может рассматривать вопрос обороны своих границ.
Вся эта шелуха поднялась в мутной воде украинской власти, но со временем она народом Украины будет снята и выброшена. Зачем разжигать военную конфронтацию и, прикрывая неудачу в социально-экономической политике, якобы усиливать охрану береговой линии», — заметил парламентарий.
Депутат напомнил, что Украина в прошлом могла достойно существовать именно благодаря поддержке России.
«Много лет после распада СССР украинские предприятия получали заказ от Минобороны России, что позволяло своевременно платить людям зарплаты и пополнять бюджет Украины.
А сегодня они стоят на паперти с протянутой рукой, и НАТО и Евросоюз за каждую подачку с них требуют оболгать и облить грязью РФ», — с возмущением подчеркнул Шерин.
Однако, даже если Киев захочет противостояния в Черном и Азовском морях, ему попросту не хватит для этого ресурсов.
«Если их [власти Украины] подталкивают на такие провокации в отношении России и если Украина будет задерживать россиян, то будет соответствующий ответ. Нормальная практика, когда государственные службы предпринимают адекватные меры по защите своих граждан.
Но даже по соотношению сил и средств очевидно, что Украина не может быть полноправным для России соперником, что бы в Киеве ни делали. Украина способна лишь быть заводилой для военной агрессии против Москвы», — заключил депутат.