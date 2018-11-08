Британцам придется заметать следы: эксперт уверен, что Лондон ликвидирует Скрипаля

У России нет никаких данных, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, Сергея Скрипаля так никто и не видел, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не знаем относительно Солсбери. У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет. Мы видели Юлию Скрипаль один раз на экране, один раз за более чем полгода мимолетное появление в камере, причем мы даже не знаем, кто снимал и кто писал ей этот текст. А Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще», — сказала Захарова на брифинге.

Москве Скрипаль был просто не нужен

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что, если Сергей Скрипаль еще жив, Лондон так или иначе ликвидирует его. По мнению политолога, вся эта история со Скрипалями изначально выглядела очень сомнительно. Начиная с того, что Москве Скрипаль был просто не нужен, а также кучи несостыковок в легенде «отравления», которую озвучил Лондон, заканчивая элементарнейшим ляпом: хотели бы убить — убили бы.

«Кто-то сомневается в профессионализме ГРУ? Я — нет. Если бы действительно работало ГРУ, ни Скрипаль, ни его дочка не выжили бы. Начнем с того, что, если бы была задача его ликвидировать, сделали бы это более простым и незаметным способом. Но даже если представить себе, что все же выбрали наиглупейший способ с отравлением, то еще весной все специалисты по химоружию говорили в один голос: шансы практически нулевые. Но они выжили после того, после чего обычно не выживают. Уже странно, но допустим», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт задается вопросом, как объяснить тогда отравление парочки англичан спустя несколько месяцев тем же веществом, которое должно было по всем законам физики потерять свои свойства. Но они отравились, один человек даже насмерть.

«А Скрипалям, которые непосредственно контактировали с веществом в момент его наибольшей токсичности, хоть бы хны. Хорошо, поверим в чудо! Где Скрипали сейчас? Почему нам их не показывают? Почему показали одну Юлию, и то — явно постановочное видео, где она чуть ли не по бумажке читала. И сколько времени прошло? И ни слуху, ни духу. Даже родственникам не дают с ней связаться. А сам Скрипаль? Ведь про него говорили, что он очнулся, и где он? Где его сенсационные разоблачения и обвинения?

Все это очень мутная история. У меня вообще возникает вопрос: а был ли Скрипаль? А если и был, жив ли он и его дочка? Может, они давно мертвы? В любом случае сегодня очевидно, что дело полностью выдохлось, и придумать, как его можно еще обыграть, британцам будет сложно. А вот заметать следы придется. И следом остается все тот же Скрипаль. Так что если он еще жив, то я ему не завидую и уверен, что это ненадолго. Слишком много лишнего может разболтать», — заключил Дмитрий Родионов.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден ранее в РФ за государственную измену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.