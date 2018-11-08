ВСУ продолжают обстреливать Донбасс: в ЛНР погиб мирный житель

Золотое-5 (ЛНР), 8 ноября. Мирный житель погиб в населенном пункте Золотое-5 (поселок городского типа Михайловка) Луганской народной республики в результате обстрела со стороны воинских формирований, подконтрольных Киеву. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах ЛНР.

По словам собеседника ФАН, около 11.00 в результате попадания мины, выпущенной со стороны Золотого-4 (пгт Родина), на улице Чапаева, которая расположена на границе поселков Михайловка и Марьевка, погиб мирный житель 1955 года рождения.

Михайловка, она же Золотое-5, является населенным пунктом так называемой «серой зоны», то есть находится фактически на линии соприкосновения между силами Народной милиции ЛНР и ВСУ. Как и многие другие поселки в ЛНР, Михайловка регулярно оказывается под обстрелом украинских боевиков. Обстрел с украинской стороны в данные минуты продолжается.

Напомним, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми в результате очередных консультаций контактной группы в Минске, с 29 августа 2018 года должно было вступить в силу так называемое «школьное перемирие». Вместе с тем, как и предыдущие «перемирия», школьное также не соблюдается украинской стороной.