Девочка в США объяснила, зачем напичкала иголками конфеты на Хеллоуин

Вашингтон, 8 ноября. 11-летняя девочка в США напичкала конфеты на Хеллоуин иголками, сообщили в пресс-службе управления шерифа округа Роуэн.

В США на День всех святых остается популярной игра Trick or Treat, в рамках которой дети наряжаются в монстров и ходят по соседним домам с «угрозами». Взрослые должны откупиться деньгами или угощениями.

Один из участников этой игры получил множественные незначительные ранения, съев один из добытых презентов. Внутри конфеты оказались иголки. Выяснилось, что их подложила 11-летняя девочка.

Во время расследования обстоятельств произошедшего она призналась, что хотела причинить боль. Ей предъявлено обвинение в распространении еды с посторонними объектами. Дело передано в суд по делам несовершеннолетних. В полиции отметили, что конфеты с иголками могли попасть к другим жителям через игру Trick or Treat, передает «Газета Кемерова».