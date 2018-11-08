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Британский полковник призвал ВСУ продолжить захват сел в «серой зоне» Донбасса

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Британский полковник призвал ВСУ продолжить захват сел в «серой зоне» Донбасса

Киев, 8 ноября. Подразделения вооруженных сил Украины должны продолжить захват населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, эксперт «Украинского института будущего» Глен Грант.

По его словам, в настоящее время украинские военные готовятся к наступательным действиям в Донбассе, однако до их начала Киев должен осуществлять захват населенных пунктов, которые расположены в «серой зоне» на линии соприкосновения сторон.

«Возможности у Украины есть. Например, взятие под контроль сел в «серой зоне». И мне кажется, это необходимо делать постоянно, если выпадает такая возможность для Украины. Если есть возможность продвигаться вперед – это необходимо делать», – заявил Грант в интервью интернет-изданию «Новости Донбасса».

Кроме того, бывший полковник британской армии полагает, что «Украина находится в шаге от войны в Азовском море с Россией».

Нейтральная территория («серая зона») шириной 30 километров была создана на линии соприкосновения в Донбассе в сентябре 2015 года в рамках минских соглашений. Участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе разработали специальное дополнение к Комплексу мер, которое предполагает отвод сил и вооружений сторон на 15 километров вглубь от линии соприкосновения. Позднее Киев неоднократно сообщал о захвате украинскими силовиками территорий в «серой зоне», что полностью противоречит минским соглашениям.                                                                                                      

Автор: Артем Никулин
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