Сирия новости 8 ноября 16.30: САА требует у боевиков прекратить обстрел Алеппо, в Идлибе нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 8 ноября. САА требует у боевиков прекратить обстрел Алеппо, в Идлибе нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам», на КПП курдов в Дейр-эз-Зоре детонировало СВУ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: объявили ультиматум радикалам в Алеппо, ведут обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Международная коалиция: наносит удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Суджу взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Sohayb_Masri1). Информации о пострадавших нет.

Представители сирийской армии заявили о своей готовности начать операцию по зачистке окрестностей административного центра провинции Алеппо от радикальных вооруженных формирований в случае, если джихадисты продолжат обстреливать район Аль-Рашидин. Данное сообщение опубликовало информагентство Al-Manar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

У контрольно-пропускного пункта Демократических сил Сирии (SDF) в поселении Шхиль детонировало самодельное взрывное устройство, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям «Исламского государства»1 в населенном пункте Аш-Шаафа. Об авианалетах сил возглавляемого США западного альянса сообщает один из источников в Twitter (@AssirShamyia).

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики застрелили командира «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Талль Манас недалеко от Маарет ан-Нумана. Об этом пишет местный источник местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

В окрестностях деревни Таулиб аль-Халиль зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передает военный Twitter-канал (@jisrtv). Также информационное агентство Al-Masdar News сообщает, что правительственные войска САР атакуют укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселений Ат-Тамания и Сукейк на юге провинции Идлиб.

Ирак

Иракская армия продолжает проводить операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в Мосуле и его окрестностях. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в западной части города силами безопасности были задержаны два члена террористической организации.

К западу от бывшей столицы «Халифата» обнаружено массовое захоронение жертв казней ИГ1. В братской могиле найдены останки 30 мирных жителей города.

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям «Исламского государства» на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин, передает Iraqi News. В результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 12 радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)