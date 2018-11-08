«Астанинский формат» придал импульс урегулированию в Сирии — турецкий депутат

Москва, 8 ноября. Властям России, Турции и Ирана удалось придать импульс процессу урегулирования в Сирии. Такое мнение высказал председатель комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр.

По его словам, трехсторонние встречи в «астанинском» и «сочинском формате» дали импульс и оживили процесс урегулирования ситуации в Сирии, который начал приходить в упадок.

«Таким образом, международное сообщество в лице ООН получило шанс добиться прогресса в сирийском урегулировании», —считает Бозкыр.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года Россия объявила о победе над группировкой ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России) в Сирии.

Вопросы урегулирования ситуации в Сирии обсуждались в Астане и Женеве. Конгресс сирийского национального диалога, прошедший в Сочи 30 января, стал первой площадкой, на которой собрался широкий состав участников. Во время конгресса стороны приняли решение о создании конституционной комиссии по урегулированию.





1 Организация запрещена на территории РФ.