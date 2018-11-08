Истребитель F-16 случайно уничтожил другой самолет на военной базе в Бельгии

Москва, 8 ноября. На военной базе бельгийских военных «Флорен» в Арденнах истребитель F-16 случайно уничтожил другой боевой самолет, а также повредил еще два воздушных судна. Об этом сообщил в четверг глава Минобороны Бельгии Стивен Вандепут.

По его словам, инцидент произошел 11 октября в результате непроизвольного выстрела бомбардировщика.

«Взрыв был вызван неожиданным выстрелом из пушки F-16, который находился на техническом обслуживании», — уточнил министр в эфире RTL.

Вандепут добавил, что причины произошедшего в настоящее время расследуются. Как сообщили журналисты телерадиокомпании, в результате взрыва на военной базе пострадали два техника: у них возникли проблемы со слухом.

В министерстве обороны Бельгии предполагают, что причиной произошедшего могла стать человеческая ошибка, технических неполадок пока обнаружено не было. Специалисты оценивают ущерб, который был нанесен военной базе в результате взрыва.