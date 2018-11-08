Застройщик обманом выселил многодетную семью из дома в Подмосковье

Москва, 8 ноября. Многодетная семья из Сибири приобрела элитный дом в подмосковных Сорочанах в рассрочку по договору соинвестирования с компанией-застройщиком МДК. Супругам пришлось продать родительский дом, квартиру в Москве и автомобиль.

Супруги исправно выплачивали рассрочку в кассу застройщика под 18% годовых. Однако позже выяснилось, что компания может провести коммуникации только собственникам.

Тогда глава МДК предложил семье взять у него деньги в долг и выкупить дом. Однако деньги застройщик предоставил в рублях, а выплачивать обязал в долларах. В итоге, из-за резкого скачка курса супруги оказались должны не 8 млн, а 10 млн рублей, сообщает «Царьград».

Затем владельцу МДК срочно потребовалось вернуть предоставленные в долг средства, тогда он вынудил многодетную семью взять кредит в банке под 25% с ежемесячным платежом в 700 тысяч рублей. Но застройщик предложил семье закрыть долг, при условии, что они перепишут дом на него.

В итоге семья, выплатив застройщику 23 млн рублей, обнаружила свой дом на сайте объявлений. В администрации заявили, что намерены обратиться с запросом в прокуратуру, чтобы сотрудники ведомства проверили законность действий застройщика.