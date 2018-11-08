Разработанный для военных Ми-38 совершил первый полет

Москва, 8 ноября. Разработанный по зданию Минобороны РФ транспортно-десантный вертолет Ми-38Т 3 ноября совершил первый полет, сообщил в четверг глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«В субботу было первое висение борта Ми-38, сделанного для военных», — сказал он.

Богинский уточнил, что первый образец вертолета был изготовлен на средства компании. Глава холдинга напомнил, что, согласно контракту, «Вертолеты России» должны поставить военным два ми-38 в 2019 году.

Как добавил Богинский, в настоящее время холдинг рассматривает возможность увеличить массу груза на внешней подвеске вертолета с текущих 6 до 8 тонн.

Вертолет Ми-38 может использоваться в разных целях — от перевозки грузов и пассажиров до участия в поисково-спасательных операциях и полетах над водной поверхностью. Военная версия воздушного судна получила высокоэкономичные двигатели ТВ7-117В и пилотажно-навигационный комплекс.