Киев, 8 ноября. Владельцы автомобилей с европейскими номерами второй день проводят протестную акцию в центре украинской столицы.

Накануне несколько тысяч автомобилистов блокировали движение от площади Славы до Верховной рады и Дома правительства. Акция продолжается и в четверг. Своими действиями водители требуют от правительства принятия закона, позволяющего растаможить автомобили из стран Европейского союза и снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок на украинскую территорию.

По данным телеканала «112 Украина», автомобилисты в случае невыполнения требований обещают перекрыть движение также по трассе Киев-Чоп, а в украинской столице — проспект Победы и Кольцевую дорогу.

В среду, 7 ноября, в Киеве прошел еще один митинг. В правительственном квартале украинской столицы представители националистических организаций выстроились у стен здания кабмина с требованием создать в стране министерство ветеранов.