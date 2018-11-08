Пассажиры совершившего вынужденную посадку Ан-2 доставлены в Архангельск

Архангельск, 8 ноября. Пассажиры самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска, доставлены в аэропорт «Талаги» вертолетом. Экипаж самолета все еще остается на месте происшествия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вертолет с 11 пассажирами приземлился в международном аэропорту Архангельска в 13.15 по московскому времени.

«Предварительно, у одного из пассажиров вывих кисти руки», — сообщил источник ФАН.

Среди пассажиров есть ребенок, которому три дня назад исполнилось восемь месяцев.

За экипажем Ан-2 в ближайшее время вылетит вертолет. По имеющейся информации, борт, совершивший жесткую посадку, имеет «небольшие» повреждения. На месте ЧП проводится осмотр.

Ранее источник ФАН сообщил, что причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области стало обледенение. Вылетевшие на место происшествия спасатели обнаружили судно в лесном массиве, однако из-за деревьев посадка борта была невозможной. К Ан-2 спустились трое спасателей, чтобы оценить обстановку.