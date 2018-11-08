Вертолет жестко приземлился в Тверской области

Тверь, 8 ноября. В Тверской области жестко приземлился вертолет. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на борту Ми-8 находились четыре человека, одного из них зажало в результате ЧП.

При жесткой посадке машина получила сильные повреждения. Вертолет вылетел из Смоленска.

Как пишет ТАСС, в МЧС позвонил бортмеханик, находившийся на борту. Мужчину зажало при посадке, он получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.