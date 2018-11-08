Лавров: Страны ОДКБ считают важным сохранить ДРСМД

Москва, 8 ноября. Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности придерживаются общей позиции в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Участники ОДКБ считают необходимым сохранить Договор для поддержания международной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегами из стран ОДКБ.

«У нас общая позиция, которая заключается в том, что Договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что вопрос ДРСМД подробно обсуждался на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД из-за того, что Москва якобы его нарушает. Кроме того, отметил Трамп, Договор мешает Вашингтону развернуть вооружение против КНР.

В Москве потребовали более детально объяснить суть претензий к России. Лавров по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что решение о выходе из ДРСМД в Вашингтоне было принято давно, все попытки отменить его будут встречать противодействие.