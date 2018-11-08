Захарова: Госдеп США производит фейки про Москву в промышленном масштабе

Москва, 8 ноября. Госдеп США продолжает производить фейки о Москве и России в промышленном масштабе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее американский Госдеп распространил в Сети публикацию, среди материалов которой была карта России. По мнению Захаровой, этой публикацией американские дипломаты ставят под сомнение озабоченность России относительно расширяющегося присутствия НАТО и США в мире.

«Показана карта России и страны, которые входят в альянс и граничат с нашей страной. Логика была такая: что Россия граничит буквально с несколькими странами-членами НАТО и ей нечего опасаться», — сказала Мария Захарова.

Она также отметила, что данный материал был бы полезен всем, кто изучает вопросы проблематики НАТО. Мария Захарова считает, что, пока президент США Дональд Трамп борется с фейками в американских СМИ, его администрация и Госдеп продолжают заниматься распространением недостоверной информации.

«Подчиненные его администрации, государственный департамент, как раз продолжает заниматься их производством, этих самых фейков, просто уже в каких-то промышленных масштабах», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва крайне негативно относится к расширению НАТО и наращиванию военной активности США.