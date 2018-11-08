Захарова: У Москвы нет данных, что после инцидента в Солсбери никто не погиб

Москва, 8 ноября. У российской стороны нет никаких данных, что после инцидента в британском Солсбери никто не погиб, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что Москва видела Юлию Скрипаль лишь однажды за более полугода, притом на экране. При этом российская сторона не имеет понятия, кто снимал, кто писал ей текст для выступления на камеру, добавила дипломат. Что касается Сергея Скрипаля, то у РФ «нет вообще» данных относительно его судьбы.

«Мы не знаем относительно Солсбери​​​. У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет», — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, в марте этого года в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия голословно обвинила в причастности к трагедии Россию. Москва все обвинения категорически отрицает. Королевство до сих пор никаких доказательств «причастности» Москвы к инциденту не предоставила. Россия предложила Лондону помощь в расследовании инцидента в Солсбери, на что получила отказ. Лондон также отказал Москве в доступе к материалам дела и самим пострадавшим.