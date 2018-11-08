«Пришлось учить украинский»: новый посол Венгрии едет в Киев

Киев, 8 ноября. Министерство иностранных дел Украины одобрило назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве. Отмечается, что новый посол прибудет в украинскую столицу в четверг, 8 ноября.

Как пишет «Европейская правда», бывший посол Венгрии Эрно Кешкеня 5 ноября покинул Украину и вернулся на родину. Он покинул пост в связи с завершением срока полномочий на Украине.

По данным издания, 54-летний Ийдярто родом из закарпатского Берегово. Он учился в Венгрии, куда переехала его семья. Сейчас посол изучает украинский язык. В статье говорится, что знание украинского языка «может стать главным козырем нового посла» на фоне языкового противостояния Киева и Будапешта.

Автор публикации также уточнил, что до этого момента владение украинским языком было исключением для венгерских дипломатов, находящихся в Киеве, а новому после «пришлось учить украинский».

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины имеется значительное венгерское меньшинство, граждане этого пограничного региона в массовом порядке получают паспорта Венгрии. Во многих городах Закарпатья не услышать украинской речи. В то же время давление Киева на Ужгород нарастает, что вызывает нескрываемое раздражение Будапешта.