Как Путин оппозицию уничтожил: Роман Носиков о покаянном монументе, с «Медузой» и ПАРНАС

Когда читаешь иностранную прессу о России, постоянно возникает ощущение, что это песня, с куплетами и припевами.

Куплеты — они про что угодно. Есть про новые технологии. Есть про нарастание напряженности в Арктике. Есть про экономику. Про кризис. Про русское вмешательство.

А припев — это про то, что диктатор Влад Путин уничтожил в России оппозицию. Этот припев повторяется после каждого куплета.

Арктика, холод, белые медведи, войска НАТО, русские амбиции, Путин уничтожил оппозицию.

Экономика, модернизация, инновации, открытое общество, Путин уничтожил оппозицию.

Политический кризис, экономический кризис, европейский кризис, кризис либеральных идеологий, и вот еще что — Путин оппозицию уничтожил.

Путин, уничтоживший оппозицию, — это набивший оскомину сюжет, который включается во все подряд, в любую тему.

Этот сюжет впору, наконец, увековечить в чем-то весомом. Вопрос, в чем? Отлить в граните? Прикатить куда-нибудь еще один камень по типу соловецкого? Должен же быть у этого судьбоносного, краеугольного действа какой-то сюжет?

Но кстати, как именно Путин уничтожил оппозицию? Расстрелял за бруствером? Скормил крокодилам? Пасть порвал и моргала выколол?

Может, построить покаянный фонтан «Путин, разрывающий пасть оппозиции»?..

При расследовании любого преступления (а «уничтожение оппозиции» — это ведь явное преступление против демократии, Елена Боннэр не дала бы соврать) начинают с исследования пострадавшего. Это может дать исключительно важные сведения. Следы на пострадавшем могут указать на орудие преступления, на представления о мотивах и психическом состоянии преступника.

Давайте присмотримся к бездыханному трупу потерпевшего, посмотрим в его когда-то честные глаза.

Вот, например, оппозиционное издание «Медуза». Оно радует нас возвращением к работе своего главного редактора Ивана Колпакова. Главред сам отстранил себя на две недели от должности за то, что в пьяном виде облапал жену своего сотрудника.

Интересно, он отстранял себя от работы без сохранения заработной платы? Или так обошлось? Пронесло?

А вот перед нами — муж облапанной женщины. Он уволился по собственному желанию, о чем сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко. Правда, до этого она же говорила, что он там и не работает. Но такое бывает — сначала не работал, а потом взял и уволился. Такое с мужьями симпатичных женщин во все времена случалось.

Это я не к тому, что Ивана Колпакова надо казнить. Это я про то, что еще в феврале 2018 года та же «Медуза» под руководством той же гендира и того же главреда требовала гражданской казни депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, которого сразу три журналистки «на основе анонимности» обвинили в харассменте.

Неизвестно, хватал ли Слуцкий своих жертв сразу обеими руками. Но точно известно, что Колпаков не мог полностью отдаться процессу, так как вторая рука у него была занята порицанием Слуцкого.

А вот новости из Архангельска.

«Совет регионального отделения партии ПАРНАС в Архангельске в ближайшие дни рассмотрит вопрос об отношении к памяти погибшего 31 октября в здании ФСБ 17-летнего студента Михаила Жлобицкого», — сообщает руководитель архангельского отделения указанной партии Юрий Щербачев.

В политсовет ПАРНАС поступило предложение — «по старому русскому обычаю» почтить память погибшего на 9-й день после его смерти возложением цветов на месте трагедии, добавляет оппозиционный активист.

Напомню: в Архангельске мальчишка собрал взрывное устройство и подорвался с ним в здании ФСБ. В качестве причины своего поступка он указал, что ФСБ фабрикует дела.

Я не знаю, что делает ФСБ в Архангельске. Может, и фабрикует. Но это я не знаю. А вот взорвавшийся парень — откуда-то знал. Точно знал, что фабрикует. Настолько точно, что взорвался сам и других людей хотел убить.

Интересно, кто мог бы так убедительно рассказать 17-летнему Михаилу об ужасах ФСБ? Либо Михаил лично все видел, либо ему рассказали сами сотрудники ФСБ, либо еще какие-то честные, заслуживающие доверия люди.

Я не знаю. А узнать это, наверное, стоит. Потому что тогда сразу станет понятно, кто виноват в смерти Михаила: ФСБ или кто-то другой. У кого «цели, о которых сообщил погибший в последнем сообщении, близки программным целям нашей партии», например.

Но в любом случае, картина преступления, которое диктатор Влад совершил в отношении оппозиции, становится совершенно ясной.

Судя по пострадавшим органам, поведению жертв и способности это поведение оценивать, Путин оппозиции мозги отбил. А также споил отваром мухоморов вперемежку с таблетками, понижающими социальную ответственность. Только так можно было достичь столь чудовищных результатов.

А поскольку российская оппозиция — это ум, честь и совесть нашей эпохи, то в таком виде и увековечим. Ум у нас будет символизировать мозг Щербачева из партии больших буковок, честь — соответствующий орган Колпакова из «Медузы», а совесть — очки Галины Викторовны.

Таким образом, скульптурная группа, увековечивающая память жертв террора, будет представлять собой бронзового многорукого Путина. Вот он держит в руках мозги Щербачева, честь Колпакова, совесть Тимченко и запихивает им в пасть хамон, пармезан, коньяк, кокаин, мухоморы и виагру.

Вероятно, монумент понравится не всем пострадавшим. Но дух времени он, как мне кажется, отразит вполне точно.