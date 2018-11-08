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Песков рассказал о программе Путина в Казахстане

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Песков рассказал о программе Путина в Казахстане

Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин в четверг прилетит с визитом в Казахстан, где проведет два дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин в течение получаса прибудет в Астану, где пройдет саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой российский лидер примет участие.

На следующий день Путин отправится в казахстанский Петропавловск, где пройдет российско-казахстанский форум глав регионов.

«В рамках форума Путин и Назарбаев [президент Казахстана Нурсултан Назарбаев] посетят туристические выставки», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Вечером в пятницу Путин вернется в российскую столицу, добавил Песков.

Автор: Анастасия Стовба
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