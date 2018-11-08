Военным ограничат доступ к соцсетям: Госдума одобрила нововведение в первом чтении

Москва, 8 ноября. Госдума ограничила права военнослужащих на распространение информации о себе в Интернете. Депутаты в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Законопроект был инициирован министерством обороны и внесен правительством РФ.

«Военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других государств или террористических организаций», — отметил заместитель министра обороны РФ Николай Панков, представляющий законопроект депутатам.

Законопроект запрещает военнослужащим размещать в СМИ и Интернете информацию, фото и видео, геоданные о себе и служебной деятельности, которые позволяют раскрыть их ведомственную принадлежность, получить данные о деятельности воинских частей, организаций и подразделений.

«Данный запрет будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по призыву», — подчеркнул Николай Панков.

За нарушение запрета военнослужащим независимо от должности и звания грозит дисциплинарная ответственность. Военного-контрактника за подобный проступок могут и вовсе уволить со службы.

«Комитет Госдумы по обороне поддержал, поскольку он направлен на обеспечение личной безопасности военнослужащих и членов их семей и в целом Вооруженных сил России и национальной безопасности», — отметил депутат Андрей Красов. «А с женами что делать будем?» — спросил депутат Геннадий Онищенко.

Замминистра обороны РФ Николай Панков ответил, что жен военнослужащих запрет на распространение информации не касается. Также представитель министерства уточнил, что ограничения не будут распространяться на граждан, уволенных с военной службы.

Законопроект был принят в первом чтении единогласно.