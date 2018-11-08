В МИД РФ назвали некорректным комментарий пресс-секретаря генсека СЕ по отношениям с РФ

Москва, 8 ноября. Москва считает не вполне корректным комментарий пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена, который рассказал о беседе главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на комментарий пресс-секретаря Совета Европы от 1 ноября по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России с генсеком Совета Европы, мы считаем его не вполне корректным», — отметила дипломат на брифинге.

Хольтген заявил в разговоре с РИА Новости, что Лавров во время телефонной беседы заверил генсека СЕ в желании России остаться в организации и сообщил, что Москва покинет Совет в том случае, если другие государства-члены предпримут меры по ее исключению.

Захарова в связи с этим подчеркнула, что РФ заинтересована в продолжении конструктивного диалога с Советом Европы, при этом Москва неоднократно отмечала, что организация охвачена глубоким институциональным кризисом, который был вызван дискриминализационным решением ПАСЕ в отношении российской делегации.

«Исходим из того, что участие России в Совете Европы имеет такую же ценность для европейских стран, как и для нашей страны. По крайней мере, мы на это надеемся», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ПАСЕ в 2014 году лишила права голоса российскую делегацию. Такое решение было принято из-за присоединения крымского полуострова к составу РФ, которое прошло в результате народного референдума в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Годом позднее на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Россия приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

Генсек Совета Европы ранее упомянул о возможном исключении РФ из участия в СЕ в том случае, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году. В ответ первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров заявил, что Россия может приостановить свое членство в Совете Европы в том случае, если ПАСЕ на сессии в январе 2019 года не примет поправки в устав о защите национальных делегаций.