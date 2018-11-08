Песков прокомментировал увольнение генпрокурора США

Москва, 8 ноября. Увольнение генерального прокурора США Джеффа Сешнса не является вопросом Кремля, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом он сообщил в ответ на просьбу журналистов оценить отставку американского генпрокурора.

«Это не наш вопрос, это вопрос США», — сказал Песков.

Представители СМИ также поинтересовались, будет ли увольнение Сешнса способствовать завершению расследования так называемого «российского дела», которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

«Это расследование — головная боль наших американских коллег. К нам не имеет никакого отношения. Мы тоже не имеем никакого отношения к этому и не хотим иметь», — напомнил Песков.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс накануне написал заявление об отставке. Как следовало из заявления, решение уволиться Сешнс принял по просьбе президента США Дональда Трампа. Исполнять обязанности генпрокурора будет глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.

После американских президентских выборов 2016 года, победу в которых одержал Дональд Трамп, ряд американских политиков голословно обвинили Москву в якобы имевших место попытках вмешательства. Белый дом называет до сих пор идущее расследование «охотой на ведьм».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не причастна к итогам демократического процесса в США. Так называемое «российское дело» Москва считает результатом внутренней политической борьбы в Штатах.