Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Помощник Малышевой не в курсе ДТП с участием ее мужа

2 832
0 Оставить комментарий

Автобус сбил мужа Елены Малышевой в Москве

Москва, 8 ноября. Мужа телеведущей Елены Малышевой сбили в Москве. Инцидент произошел 6 ноября.Об этом сообщают российские СМИ.

Муж известной телеведущей Елены Малышевой Игорь попал под автобус в Москве. У него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. В настоящий момент мужчина находится в больнице. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, помощник телеведущей отказался от комментариев. Известная телеведущая также не смогла дать комментариев, поскольку с утра до вечера находится на съемках.

В правоохранительных органах не подтвердили информацию об инциденте с мужем Елены Малышевой.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.