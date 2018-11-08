Помощник Малышевой не в курсе ДТП с участием ее мужа

Москва, 8 ноября. Мужа телеведущей Елены Малышевой сбили в Москве. Инцидент произошел 6 ноября.Об этом сообщают российские СМИ.

Муж известной телеведущей Елены Малышевой Игорь попал под автобус в Москве. У него диагностировали сотрясение мозга и ушибы. В настоящий момент мужчина находится в больнице. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, помощник телеведущей отказался от комментариев. Известная телеведущая также не смогла дать комментариев, поскольку с утра до вечера находится на съемках.

В правоохранительных органах не подтвердили информацию об инциденте с мужем Елены Малышевой.