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Песков прокомментировал вопрос установления границы между Чечней и Ингушетией

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Песков прокомментировал вопрос установления границы между Чечней и Ингушетией

Москва, 8 ноября. Москва следит за развитием событий вокруг ситуации по закреплению границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что сейчас необходимо ожидать решения Конституционного суда.

«Это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы двух регионов, предусматривающее обмен территориями. Дмитрий Песков отмечал, что это решение является субъективным и согласовывается на уровне субъектов РФ.

Автор: Роман Меркулов
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