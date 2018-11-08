Республика сможет защитить себя: власти ЛНР не позволят ВСУ «взорвать» выборы

На нашей улице тетю Надю за глаза все называют «чеченкой». Летом 1992-го она с малолетней дочерью едва успела уехать из Грозного, где уже вовсю хозяйничали дудаевские боевики. Бежала на Украину, не подозревая, что спустя два десятилетия в Луганске ее застигнет новая война.

На этот раз бежать было уже некуда. Мы соседи. Ее внучка выросла на моих глазах вместе с моим сыном. А с недавних пор у нас с ней — и общий второй день рождения.

«Чтобы больше не падало!» — неизменно говорит она, поднимая рюмочку кизиловой наливки.

15 августа 2014-го по частному сектору в районе Цимлянской улицы ВСУ ударили полным «пакетом» РСЗО «Ураган». Меня тогда спасла бетонная канава водостока. Тетю Надю ее ангел-хранитель вовремя отправил в подвал за пустыми банками — аккурат за минуту до эффектного приземления снаряда в огород. В тот день наш обезлюдевший на две трети жилой массив потерял еще пятерых жителей: и тех, кто бежать не хотел, и тех, кому бежать было некуда.

В столице Луганской народной республики «не падает» с января 2015 года. Но это кажущееся спокойствие. За четыре года луганчане научились жить, работать и растить детей в перекрестье прицелов украинской артиллерии. И по поводу высокого гуманизма «одвичных лыцарив», засевших в когда-то тихом городке Счастье и Станице Луганской, никто не питает иллюзий.

«Своей мины не услышишь»

С начала войны в Донбассе так говорят в Луганске, Кировске, Первомайске, Славяносербске, в селах и поселках, разбросанных вдоль всей пресловутой «линии разграничения». И по зловещей логике войны эта поговорка звучит как аксиома.

Не услышали своей смерти 17-летняя Настя Ковтун и ее мать Лариса из поселка Золотое-5 в окрестностях Первомайска, погибшие в канун великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

«Мы с Настей были у меня дома, а потом она решила пойти к маме, — вспоминает жених Анастасии Егор. — Всю дорогу не было ни одного выстрела. Я вышел за ворота покурить, был метрах в 15. И тут грохот, дым во дворе. Я побежал во двор.

Мама была убита, а Настя еще дышала. Кровью хрипела. У нее были перебиты ноги. Я снял свою «арафатку» и перевязал рану на ноге, пытался остановить кровь. Взял ее под голову, а на затылке рана. Настя еще минут 20 жила. Во дворе в тот момент находились еще два человека. У них ни царапины. А Настя с мамой погибли».

Ни бойцов Народной милиции ЛНР, ни военной техники в поселке нет. Но это не мешает артиллеристам ВСУ практиковаться в меткости стрельбы по мирным жителям.

С января по октябрь этого года украинские войска обстреляли территорию ЛНР более 800 раз, выпустив более 13 000 мин и снарядов, задействовав все: от стрелкового и крупнокалиберного оружия до танков, минометов и артустановок залпового огня. Тринадцать мирных жителей получили ранения, четверо погибли.

Война никуда не ушла

«В ночь с 5 на 6 ноября по приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ военного преступника Зубанича обстрелам из 82-мм минометов подверглись окрестности населенного пункта Желобок, — привычно констатирует факты официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко. — Населенные пункты Лозовое и Калиновка украинские силовики обстреливали из 120-мм минометов, зенитных установок, вооружения БМП и гранатометов.

Приказы на открытие огня отдавал командир 72-й отдельной механизированной бригады преступник Татусь. В очередной раз ВСУ в нарушение минских договоренностей пытались осуществить воздушную разведку наших позиций с применением БПЛА «Валькирия». Беспилотник был своевременно обнаружен и сбит».

Война рядом. И жителям ЛНР безразлично, как ее называют в Киеве: «АТО» или «ООС» (Операция объединенных сил. — Прим. авт.). Цели у ВСУ остались прежние. Эти «цели» добывают уголь, запускают металлургические комбинаты, убирают хлеб и сидят за партами школ. И эта жизнь с оглядкой на войну уравнивает всех: от водителя маршрутки до первого руководителя республики.

Перед последним, к слову, сейчас стоит непростая задача. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, как государственный чиновник высшего ранга, должен во что бы то ни стало обеспечить безопасность каждого, кто 11 ноября придет на избирательные участки. Придет, чтобы проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост номер один в республике и депутатов Народного совета ЛНР. Впрочем, в республике считают, что Пасечник с этой задачей справится.

Откуда такая уверенность?

Удалось невозможное

За дестабилизацию обстановки в новорожденной республике спецслужбы Украины принялись буквально с первых дней ее существования. Когда стало ясно, что блицкриг по захвату Луганска и выходу к границе с РФ с треском провалился, киевский режим перешел к тактике необъявленной войны, сделав ставку на засылаемые в ЛНР диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и банальный шпионаж. Борьба с ними стала главной задачей министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР, которое 9 октября и возглавил Леонид Пасечник.

Спецслужбы всегда отличались известной скромностью. И большая часть их работы всегда «как будто не видна» для рядового гражданина. Но заголовки новостных лент все же дают определенное представление о работе МГБ ЛНР с октября 2014 по ноябрь 2017 года.

Тысячи единиц оружия и боеприпасов, найденных в тайниках украинских ДРГ, десятки предотвращенных покушений на руководителей территориальных администраций и подрывов электроподстанций, железнодорожных путей и линий связи, разоблаченные агенты и перекрытые каналы поставки наркотиков в республику.

«Сегодня, оценивая этапы пройденного пути, понимаешь, что нам с вами удалось практически невозможное: в разгар войны вести успешную борьбу на два фронта — противостоять киевским нацбатальонам, засылаемым в республику лазутчикам, диверсантам, террористам и в это же время на останках «самостийной» государственности строить действенную структуру новой по своей сути власти!» — подытожил результаты сам Леонид Пасечник, поздравляя бывших коллег с четвертой годовщиной создания МГБ ЛНР.

Республика начеку

В конце октября в пригородном поселке Металлист силовики обнаружили еще один тайник ДРГ.

«В выявленном тайнике находилось около двух килограммов взрывчатки, два пистолета Макарова (один с глушителем), две снайперские винтовки, три автомата Калашникова, восемь РПГ различных модификаций, РПО-А «Шмель», около шести тысяч патронов для автоматического оружия, свыше полусотни ручных гранат, гранатометы и выстрелы к ним», — сообщила пресс-служба МГБ ЛНР.

Война на два фронта продолжается. А на носу выборы, которые всеми силами стремится «взорвать» киевский режим. На протяжении четырех лет властям ЛНР удавалось обеспечивать безопасность жителей республики, не допустив за это время ни одного массового теракта, хотя попытки их организации наверняка были. Отсюда и уверенность в том, что 11 ноября свободному волеизъявлению людей не сможет помешать никакая сила.

«Учитывая террористическую активность спецслужб Украины, в Луганской народной республике предприняты все необходимые меры для предотвращения дестабилизации обстановки во время подготовки и проведения выборов главы ЛНР и депутатов Народного совета. Силовики в очередной раз отработали все возможные варианты реагирования и применения соответствующих антитеррористических мер для защиты наших граждан», — заявил на днях Леонид Пасечник.

И тем самым дал четкий сигнал ВСУ и СБУ: республика сможет себя защитить.