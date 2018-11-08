Цеповяз содержался в колонии на особых условиях — прокуратура

Благовещенск, 8 ноября. Приговоренный к лишению свободы на 20 лет фигурант дела банды Цапка Вячеслав Цеповяз систематически нарушал правила исправительного учреждения, в чем ему содействовали сотрудники колонии. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Проверка в данном исправительном учреждении показала, что Цеповяз пользовался особыми условиями содержания. Так, ему были доступны передача дорогих продуктов и предоставление дополнительных свиданий.

Кроме того, он мог свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами и встречаться с другими осужденными, с которыми он не имеет право общаться по закону.

«Установлены факты переписки осужденного со своим сыном, которые он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пять лет назад Цеповяз по делу банды Цапков был приговорен к 20 годам лишения свободы. Банда действовала в Краснодарском крае в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. Члены банды совершили 19 убийств, жертвами преступников стали в том числе дети. Массовое убийство в станице Кущевской вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее в Сеть попали фотографии из колонии, на которых Цеповяз ест шашлыки, крабов и икру. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи потребовал провести проверку в исправительном учреждении. Генпрокуратура РФ направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела против должностных лиц колонии.