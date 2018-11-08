Москва, 8 ноября. Федеральная служба исполнения наказаний России хочет запретить мобильную связь на территории исправительных учреждений, сообщил заместитель директора службы Валерий Бояринев.

ФСИН на данный момент плотно работает с Минкомсвязи по вопросу запрета мобильной связи в колониях. Однако операторам это предложение не выгодно, так как их главная цель — получить прибыль. Бояринев добавил, что установка глушилок не будет решением этого вопроса, так как будет очень сложно угнаться за развитием технологий и оборудование необходимо будет постоянно обновлять, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений, — констатировал он. — Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры».

По данным ФСИН, за последние шесть месяцев были изъяты около 10 тысяч мобильных телефонов, которые должны были попасть в руки заключенным. В службе предполагают, что удается предотвратить передачу 90% всех устройств, однако 10%, очевидно, находятся у адресатов этих посылок.

Ранее прокуратура Амурской области заявила о том, что осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, который отбывает наказание в колонии строгого режима в Амурской области, переписывался с сыном с помощью мобильного телефона, передает «Газета.ru».